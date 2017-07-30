Арбитражный суд Волгоградской области расторг контракт, заключенный межмуниципальным отделом министерства внутренних дел РФ «Камышинский» и ООО «Агроснаб» на поставку кормов для штатных лошадей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, контракт был заключен в конце марта этого года, однако корма так и не были поставлены заказчику. В апреле отдел полиции направил в адрес фирмы претензию, но она так и осталась без ответа. Согласно решению суда, теперь фирма «Агроснаб» должна не только вернуть средства за корма, которые так и не съели полицейские лошади – а это почти 36 тысяч рублей, но и штраф в размере более 32 тысяч рублей. Кроме того, компания должна будет заплатить госпошлину – около 9 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.



