В Волгограде бармен ресторана оштрафована за кражу нижнего белья

Накануне в Волгограде для владельцев киосков и павильонов истек последний срок выбора нового места дислокации своих объектов. Как сообщает ИА "Высота 102", месяц назад городская дума продлевала на 30 дней срок обращения коммерсантов в районные администрации для вхождения в новую схему размещения нестационарных торговых объектов, которая действует в городе с марта 2017 года. Перемены во внешнем облике ларьков и павильонов на улицах города вроде как и заметны, но в глаза пока не бросаются. Улицу Краснознаменскую практически полностью зачистили от нестационарных торговых объектов. Демонтаж последних хлипких сооружений на этой оживленной центральной улице можно наблюдать и сегодня. ...