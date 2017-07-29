В Волгограде в районе стоянки танкера в реку слили нефть

Чрезвычайное происшествие зафиксировано в акватории реки Волга в районе бывшего Красноармейского судоремонтного завода. Как сообщили ИА «Высота 102» в Управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, сигнал от волгоградца о том, что в реке видны следы разлива нефтепродуктов, поступил на днях на телефон ответственного дежурного инспектора Управления. На место тут же оперативно выехали сотрудники ведомства и ФГБУ ЦЛАТИ по ЮФО, которые зафиксировали факт сброса жидкости в районе стоянки танкера «Ленск» в Волгу, а также отобрали пробы воды в зоне происшествия. Сегодня стали известны результаты анализов, которые подтвердили превышение нефтепродуктов во взятых пробах. В частности, в районе стоянки судна содержание нефти было превышено в 4,8-6 раз, а на расстоянии полукилометра выше и ниже по течению – в 2 раза. В настоящее время материалы переданы в транспортную прокуратуру, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. В случае, если будет отказано в возбуждении дела, Управление Росприроднадзора по Волгоградской области возбудит административное производство в отношении нарушителя по ст. 8.13. ч.4. КоАП РФ и предъявит сумму ущерба, причиненного водному объекту в целях его возмещения.