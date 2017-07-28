



Банк ВТБ продолжит активно кредитовать предприятия АПК в Волгоградской области. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил на состоявшейся накануне пресс-конференции руководитель дирекции банка ВТБ по Волгоградской и Астраханской областям Владимир Русаев.

По итогам минувшего полугодия более трети – а точнее 37% заимствований приходится именно на эту сферу - в рамках реализации совместной с Минсельхозом России программы льготного кредитования предприятий АПК банк заключил сделок на сумму около 2 миллиардов рублей.

Речь шла и о производителях, и о переработчиках сельхозпродукции, которые неплохо чувствуют себя в условиях санкций. Последние, по словам Владимира Русаева, в большей степени защищены от природных катаклизмов.

«Самые большие риски у растениеводов. Но мы уверены в наших многолетних клиентах и партнёрах, настоящих профессионалах своего дела, эффективно работающих на этом рынке не один десяток лет», - пояснил руководитель дирекции. Он отметил также, что рыночная ситуация позволяет предприятиям АПК достигать неплохих результатов, поэтому банк увеличивает там финансирование. «Финансовое положение этих предприятий стабильное, и мы рассчитываем, что в будущем оно будет оставаться таким же», - подчеркнул Владимир Русаев.