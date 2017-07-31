В Волгограде осудили дорожного грабителя

В Волгограде 3 года колонии строгого режима назначено Роману Нороку, который вместе со своим знакомым ограбил дальнобойщика из Ростова. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на определение облсуда. Так, ночью в Ворошиловском районе у стелы «Волгоград» припарковался водитель «КамАЗа», чтобы отдохнуть от дороги. К большегрузу подъехал «ВАЗ 2115» с двумя мужчинами. Они стали требовать плату за стоянку, угрожали порезать колеса. В результате водитель отдал грабителям 2 тысячи рублей и отправился в отдел полиции. Норока впоследствии узнал таксист, который по заказу преступников привез их к стеле, а затем доставил в кафе. Второго участника нападения установить не удалось. Решение суда вступило в силу.