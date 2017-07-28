



Несколько минут назад Ворошиловский районный суд Волгограда поместил под арест руководителя президиума «Ассоциации защиты прав потребителей» Юрия Гольдера. Об этом передает корр.ИА «Высота 102» из зала заседаний. Он и экс-судья Татьяна Мирошникова подозреваются в коммерческом подкупе в 1 млн рублей. В такую сумму общественники оценили свое молчание. Так, ранее члены организации выявили ряд нарушений в гостинице «Мартон», подали претензии в различные структуры, а затем решили отозвать их, но за деньги.

На судебном заседании Юрий Гольдер возложил вину в преступлении на Татьяну Мирошникову, ссылаясь на то, что это ее инициатива -взять деньги у владельца гостиницы.

Гольдер, которого пользователи сети окрестили «потребительским террористом», на допросе не скрывал, что для содержания штата помощников он регулярно получает от предпринимателей деньги за неразглашение результатов своих рейдов. Несговорчивые же коммерсанты становились объектами проверок со стороны госорганов. Только в полицию региона поступили десятки заявлений о проверке предпринимателей, но ни в одном случае указанные факты не подтвердились.

Правая рука Гольдера Татьяна Мирошникова работает в ассоциации юристом. В октябре 2014 года она как федеральный судья ушла в отставку, а позже этот статус был прекращен в связи с действиями, порочащими судейское сообщество. Она находится под подпиской о невыезде.

В беседе с корр.ИА "Высота 102" Юрий Гольдер сообщил, что намерен обжаловать решение, в том числе сослался на плохое состояние здоровья и невозможность содержания под стражей из-за инвалидности.