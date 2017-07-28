Деревья в "Парке вдов" в Волгограде вырубались в рамках работ по благоустройству, заявил РИА Новости председатель совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Валерий Котельников. Он рассказал, что в опубликованной экспертизе ничего не говорилось об автостоянке. "Про нее было сказано только в проекте, который не публикуется", — пояснил он.

"Изучив экспертизу, мы сочли, что зеленая зона сохраняется, будут вестись работы по благоустройству. Мягко говоря, нас ввели в заблуждение", — резюмировал Котельников.

Ранее директор музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгоградской области Алексей Васин заявил, что никакого "Парка вдов" у Мамаева кургана не существует. В обладминистрации сообщили, что губернатор Андрей Бочаров не подписывал распоряжения о вырубке парка.

Парк у Мамаева кургана появился в 1965 году, когда женщина закопала саженец в память о своем муже, погибшем на войне. Ее примеру последовали другие жительницы Сталинграда.