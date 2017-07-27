Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин призвал политиков и журналистов не втягиваться в обсуждение фейковой новости о «вырубке» парка возле Мамаева кургана. Как пояснил в эксклюзивном интервью ИА «Высота 102» Алексей Васин, массированная информационная атака со стороны некоторых местных изданий по данной теме напомнила ему байку о применении химического оружия в Сирии. «В сообщениях СМИ, распространивших эту информацию, некоторые из которых финансируются из-за океана, — нет ни слова правды. В границах мемориального комплекса никаких парков и аллей вдов никогда не было Здесь действительно, после войны, как и на всей территории Сталинграда, высаживались деревья. Но срок их жизни не превышает 60 лет. Поэтому послевоенных деревьев на улицах города почти не осталось», - заявил Алексей Васин.

Директор музея-заповедника напомнил забывчивым или невнимательным представителям СМИ, что территория, отведенная под мемориальный парк, десятилетиями была заваленной мусором и по сути заброшенной. «Большая часть деревьев, которые здесь росли, находились в крайне удручающем состоянии, поскольку за ними никто не ухаживал и не поливал», - говорит Васин.

Весной этого года, напомним, у подножия Мамаева кургана была обустроена Аллея Россия. Через год по соседству с аллеей появится вторая очередь мемориального парка, в котором будет высажено порядка 1700 молодых деревьев и кустарников разных пород. Как пояснили информагентству в мэрии Волгограда, для ухода за ними будет предусмотрена система автоматического полива. Парковка возле нового парка, действительно, предусмотрена. Однако, если площадь всего участка, отданного под благоустройство, составляет 5 гектаров, то стоянка займет внутри него только 0,7 гектара.

Также Алексей Васин опроверг информацию одного из местных интернет-сайтов о том, что рядом со стоянкой будет возведен медиацентр чемпионата мира по футболу. «Никаких зданий и сооружений на данной территории не появится», - заявил директора музея-заповедника. На время проведения футбольных матчей в будущем году парковочная зона возле зеленой зоны будет использована для размещения техники телерадиовещательных компаний. Впоследствии парковка будет в полном распоряжении волгоградцев и гостей города. Алексей Васин особо обратил внимание на важность обустройства автопарковки для посетителей Мамаева кургана. Всем известно, что сегодня со стороны Первой продольной оставить машину у подножия мемориального комплекса крайне проблематично. Акцентировал внимание директор учреждения и на том, что благоустраиваемая территория мемориального парка музею-заповеднику не принадлежит — это собственность муниципалитета. По сведениям ИА «Высота 102», на данный лакомый участок земли в разное время претендовали строительные компании, которые намеревались застроить его элитными жилыми многоэтажками.

«Некоторые издания в порыве выдать информационную «бомбу», которую незамедлительно подхватывают неосведомленные в вопросе федеральные СМИ, напрочь забывают о профессиональной этике и своей социальной ответственности. Поэтому я хотел бы попросить уважаемых журналистов, прежде чем публиковать очередную «сенсацию» о Мамаеве кургане, не лениться и сначала обращаться в музей-заповедник за получением информации из первых уст», - делает вывод Алексей Васин.

Кстати, есть и еще одна любопытная версия причины появления фейков о вырубке несуществующего парка вдов. Так, политтехнологи полагают, что вброс данной информации в СМИ может быть связан с началом кампании по довыборам в Волгоградскую областную думу. Напомним, что на один из двух разыгрываемых мандатов претендует директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, выдвинутый партией «Единая Россия». Появление в СМИ сообщений о «варварском уничтожении» деревьев у подножия Мамаева Кургана, как полагают эксперты, может быть нацелено на дискредитацию кандидата от партии власти. Неслучайно, как отмечают наблюдатели, данную тему охотно подхватили интернет-порталы и блогеры, которые обслуживают оппозиционных политиков Навального и Ходорковского. Косвенным подтверждением данной гипотезы может служить появление сегодня на сайте одного из федеральных СМИ комментария по теме с вырубкой парка руководителя московского избирательного штаба Навального. Отметим, что это уже не первая попытка информационных нападок на главную высоту России. Весной этого года разразился скандал с появлением в интернете изображения Родины-матери, выкрашенного в зеленый цвет. По данному факту было возбуждено уголовное дело, главным фигурантом которого является руководитель Волгоградского штаба Навального Алексей Волков. Ему вменяют реабилитацию нацизма, за что предусмотрено наказание в виде крупного штрафа либо исправительных работ.



