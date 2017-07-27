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Экономика
 27.07.2017 16:55

Еще один район и город Волгоградской области просят кредиты

Пять миллионов рублей необходимы администрации Клетского района Волгоградской области для погашения дефицита бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, администрация района разместила извещение об оказании услуг по предоставлению кредитных средств сроком до одного года. За пользование кредитом из бюджета района выделено 700 тысяч рублей. Сегодня же администрация Волжского объявила о намерении взять кредит в 300 миллионов рублей сроком до двух лет. Эта услуга, согласно начальной цене контракта, обойдется бюджету городского округа в 70 миллионов рублей. 
Напомним, ранее кредиты оформили несколько муниципальных образований – Алексеевский и Жирновский районы, а также Клетское сельское поселение. Среди городских округов, постоянных заемщиков – также Волжский и Волгоград. Администрация Волгоградской области в этом году уже дважды оформляла кредиты – последний аукцион на получение 1,5 миллиарда рублей  был размещен на днях.

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Происшествия 02.08.2017 13:01

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Слушатели факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции Волгоградской академии МВД привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу академии, где была проведена служебная проверка по факту празднования выпускниками академии окончания обучения.  Кроме того, за ненадлежащий  уровень организации воспитательной и профилактической работы, а также  недостаточный контроль за подчиненным личным составом к руководству факультета применены строгие  меры дисциплинарной  ответственности. Напомним, в прошлую пятницу выпускники-курсанты отметили выпускной, разъезжая по городу на дорогих автомобилях и демонстрируя другие атрибуты благополучия. При этом при передвижении по городу выпускники не нарушали...
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Расследования 02.08.2017 12:05

Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора управляющей компании "Управдом" из Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, он обвиняется в мошенничестве со средствами жильцов, которые они перечисляли на счета УК для содержания и ремонта общего имущества.  По материалам отдела №8 УЭБиПК регионального Главка МВД, Александр Марченко с января 2013 по февраль 2015 года собирал деньги с владельцев квартир, а затем через подконтрольные фирмы выводил средства и обналичивал, фактически не выполняя необходимых работ. Таким образом ему удалось похитить 3 млн рублей. Какое-то время Марченко находился под стражей, затем под домашним арестом...
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Общество 02.08.2017 11:12

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Происшествия 02.08.2017 09:11

В доме-памятнике в Волгограде сгорела пристройка Сегодня ночью спасатели тушили пожар в пристройке дома №37 на улице Клинской в Ворошиловском районе. За последние 2 года это третий пожар, который переживает дом-памятник. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар уничтожил 50 кв.м. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. 
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