Еще один район и город Волгоградской области просят кредиты

Пять миллионов рублей необходимы администрации Клетского района Волгоградской области для погашения дефицита бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, администрация района разместила извещение об оказании услуг по предоставлению кредитных средств сроком до одного года. За пользование кредитом из бюджета района выделено 700 тысяч рублей. Сегодня же администрация Волжского объявила о намерении взять кредит в 300 миллионов рублей сроком до двух лет. Эта услуга, согласно начальной цене контракта, обойдется бюджету городского округа в 70 миллионов рублей.

Напомним, ранее кредиты оформили несколько муниципальных образований – Алексеевский и Жирновский районы, а также Клетское сельское поселение. Среди городских округов, постоянных заемщиков – также Волжский и Волгоград. Администрация Волгоградской области в этом году уже дважды оформляла кредиты – последний аукцион на получение 1,5 миллиарда рублей был размещен на днях.



