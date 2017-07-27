В Волгоградской области участковый застрелил агрессивную собаку

Собаку породы алабай, которая бросалась на людей в СНТ «Якорь-2» в Светлоярском районе, пришлось застрелить. Проверка показала, что участковый уполномоченный местного отдела действовал согласно закону, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. О том, что в садоводческом обществе появилась безнадзорная агрессивная собака, сообщили местные жители, на сигнал отреагировал полицейский, который в результате применил табельное оружие. Выяснилось, что алабай сбежал из домовладения поблизости, когда его хозяин уехал в дальний регион.

Напомним, 11 июля в Котово произошел подобный случай. Сообщение о неадекватном поведении домашней овчарки поступило в районный отдел полиции от местной жительницы. Она рассказала, что пес вел себя агрессивно, пытался ее покусать, на команды не реагировал и мог выбраться за пределы двора и броситься на людей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оценили ситуацию. С согласия владелицы собаки, а также в соответствии с федеральным законом «О полиции», участковый применил табельное оружие.