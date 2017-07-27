У подножия Мамаева кургана в Волгограде прокладывают новые теплосети

В рамках утвержденной инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» приступили к реконструкции магистрального трубопровода у подножия Мамаева кургана в Центральном районе. В ходе работ будет произведена замена двух участков тепловой сети общей протяженностью 1,1 км, пояснили ИА «Высота 102» в компании. Срок эксплуатации объекта на проспекте Ленина составляет более 40 лет. С 2012 года здесь было зафиксировано 8 порывов.

Замена тепломагистрали будет производиться на двух участках. Один располагается на прилегающей к Первой продольной территории, вблизи проспекта им. В.И. Ленина, 59м, а другой – в районе проспекта им. В.И. Ленина, 59с. В процессе выполнения работ специалистам предстоит демонтировать поврежденные участки трубопроводов, вместо которых будут смонтированы современные предизолированные трубы в пенополиуретановой оболочке диаметром 400 мм. Общая протяженность заменяемой теплотрассы составляет 1,1 км. По завершении замены трубопроводов на данном участке городские службы выполнят комплексное благоустройство территории.

Напомним, в этом году «Концессии теплоснабжения» инвестируют в модернизацию и строительство новых объектов теплового хозяйства Волгограда более 1,85 млрд. рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.







