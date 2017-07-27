Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение по встречным искам МУ «Комдорстрой» и бывшего подрядчика капремонта Комсомольского путепровода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, требования обоих истцов удовлетворены частично. Муниципальному заказчику удалось отсудить у экс-подрядчика, внесенного в список недобросовестных поставщиков, почти 1,4 млн рублей штрафа за просрочку исполнения контракта. В части требования о взыскании 1,5 млн рублей штрафа за ненадлежащую работу суд «Комдорстрою» отказал. Муниципальное предприятие, в свою очередь, обязано выплатить дорожной компании в качестве неустойки чуть более 1 млн рублей, тогда как в иске фигурировала гораздо большая сумма — почти 5 млн. Путем зачета требований истцов суд решил взыскать с экс-подрядчика Комсомольского моста в пользу заказчика 322 тысячи рублей. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, долгожданный для волгоградцев ремонт Комсомольского путепровода, начавшийся в 2015 году, завершился скандалом. Подрядчик со своими обязательствами не справился, контракт с ним был расторгнут. По решению УФАС фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Сумма контракта составила 290 млн рублей, из которых компания успела получить 260 млн.

Проектом ремонта были предусмотрены замена опорных частей, накладных плит пролетных строений, опор освещения, замена деформационных швов, асфальтобетонного покрытия на тротуарах и проездах, установка шумозащитных экранов и другие работы. Однако до сих пор закрыты и не отремонтированы лестницы, ведущие к железнодорожному вокзалу, не до конца завершены работы по укладке асфальта, в том числе, вблизи пересечения моста с улицей Пархоменко, не выполнен ряд других мероприятий. На минувшей неделе МУ «Комдорстрой» объявило аукцион на выполнение работ по ремонту лестничных сходов с путепровода. Начальная стоимость контракта – около 39 миллионов рублей, срок окончания работ – до 1 декабря 2017 года.