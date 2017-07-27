ВТБ увеличил темпы кредитования волгоградских предприятий





В первом полугодии 2017 года банк ВТБ в Волгоградской области выдал 8,3 млрд рублей кредитных средств, значительно превысив аналогичный результат прошлого года. Эти цифры, как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", озвучил на состоявшейся сегодня пресс-конференции руководитель дирекции банка ВТБ по Волгоградской и Астраханской областям Владимир Русаев. Общий кредитный портфель в настоящий момент превышает 15 млрд рублей.

Объем выданных банком гарантий в 1 полугодии 2017 года вырос в два раза и составил 749 млн рублей. Документарный портфель на 1 июля 2017 года сформировался на уровне 880 млн рублей.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Русаев отметил, что банк продолжил активную работу по привлечению средств региональных компаний, обеспечив рост портфеля на уровне 17% в первом полугодии - до 16,2 млрд рублей.

В рамках реализации с Министерством сельского хозяйства РФ совместной программы льготного кредитования предприятий АПК за 6 месяцев 2017 года с представителями аграрной отрасли заключено сделок на сумму около 2 млрд рублей. Предоставленное финансирование было направлено предприятиями на инвестиционные цели и на текущую деятельность.

В структуре кредитного портфеля ВТБ в Волгоградской области основную часть составляют сельское хозяйство - 37%, торговля - 14%, промышленность строительных материалов - 13%. органы власти (субъекты РФ и муниципалитеты) - 8%.

«Банк ВТБ в Волгоградской области занимает прочные позиции на волгоградском рынке корпоративного кредитования, и итоги первого полугодия это подтверждают», - прокомментировал в завершении пресс-конференции Владимир Русаев.