



Бывшая судья Дзержинского районного суда Волгограда Татьяна Мирошникова проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке коммерческого подкупа в 1 миллион рублей. Как стало известно ИА «Высота 102», она, являясь юристом общественной организации «Ассоциация защиты прав потребителей», выступила посредником при передаче этой суммы от руководства отеля «Мартон» главе ассоциации Юрию Гольдеру. На данный момент оба подозреваемых задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

По материалам квалификационной коллегии судей, до отставки федерального судьи Мирошниковой, которая произошла в октябре 2013 года, она неоднократно привлекалась к дисциплинарной ответственности. «В связи с многочисленными нарушениями закона при отправлении правосудия ей вынесено более десяти частных определений», - говорилось в официальном сообщении облсуда. Спустя месяц Татьяна Мирошникова обратилась в СМИ и заявила, что ушла в отставку по причине давления на нее со стороны коллег, которые якобы вынуждали ее выносить неправосудные решения. Факты были проверены, но не подтвердились. Вместе с тем в апреле 2014 года отставка Мирошниковой была прекращена «в связи с существенным, виновным, несовместимым с высоким званием судьи нарушением положений Кодекса судейской этики, порочащим честь и достоинство судьи, умаляющим авторитет судебной власти» из-за обращений в СМИ. По сути это означает для бывшего судьи, что он имеет право лишь на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, накануне днем Юрий Гольдер и Татьяна Мирошникова были задержаны при попытке получить 1 млн рублей с владельцев гостиницы, где они ранее при осуществлении общественного контроля нашли более 20 нарушений. Организация Гольдера составила ряд писем в адрес госструктур с требованием обратить внимание на нарушения, но затем общественники решили заработать на этом, считают в СУ СКР по Волгоградской области, и предложили откупиться от проверок за 1,5 млн рублей. В результате стороны «сошлись» на миллионе, при передаче которого подозреваемые были задержаны сотрудниками городского управления МВД, областного управления ФСБ и СК. Примечательно, что в интернете Юрия Гольдера окрестили «потребительским террористом», который якобы преследует в своей работе цель «обирать предпринимателей путем получения «откупа» и злоупотребления правами потребителей». Согласно показаниям свидетелей по делу, Гольдер помимо миллиона рублей также требовал от владельцев отеля предоставлять ему номер в любой момент и питание на счет хозяев.

"В разговоре общественник не скрывал, что для содержания штата помощников он регулярно получает от предпринимателей деньги, а он не оглашает результаты проверок.Несговорчивые коммерсанты становились объектами проверок со стороны госорганов. Активистами защиты прав потребителей рассылались многочисленные обращения по якобы выявленным недостаткам. Только в полицию региона поступили десятки заявлений о проверке предпринимателей. Ни в одном случаи указанные факты не подтвердились", - уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Светлана Смольянинова.