



В Волгограде воспитанник футбольной школы Леонида Слуцкого 10-летний Денис Трофимов стал лучшим игроком июня и получил подарок от «МегаФона» – планшет. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

О нем говорят: дисциплинированный спортсмен. Денис показал отличные результаты на соревнованиях, хорошо проявил себя на тренировках. «Для меня футбол – это жизнь, – говорит юный воспитанник. – Мечтаю стать знаменитым футболистом, похожим на Криштиану Роналду. И сегодня моя мечта стала ближе, я стал лучшим игроком команды этого месяца».













Большим сюрпризом для мальчика стала возможность услышать напутственные слова от футболиста сборной России Василия Березуцкого. «Не забывай, что на каждой тренировке нужно выкладываться полностью, не забывай учиться и продолжай оставаться верным футболу», – поздравил юного игрока известный футболист.

Напомним, в июне при участии компании «МегаФон» стартовал необычный проект. До конца этого года каждый месяц тренерский состав футбольной школы Леонида Слуцкого в Волгограде будет выбирать лучшего игрока команды, который получит в подарок планшет Samsung Tab, подключенный к скоростному 4G-интернету от МегаФона, и возможность пообщаться с одним из футболистов сборной России.