При очистке ливневой канализации, выходящей в Волгу в центре Волгограда, не будет нанесен вред «Ансамблю Набережной 1952 г» и достопримечательному месту «Героическая оборона Сталинграда». К такому выводу, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт, пришли эксперты в области культурного наследия. Заказчиком экспертизы выступил институт «Гипроводстрой».

Основная работа исполнителей будет направлена на ликвидацию источников загрязнения Волги в ливневках на улице Гагарина и в створе улицы 12-й Гвардейской дивизии. Планируются земляные работы по устройству локальных очистных сооружений с глубиной до 4,7 метров, монтаж колодцев, устройство дренирующего грунта и подпорной стенки. Правда, согласно выводам экспертов, подрядчику запрещается применять ударные и взрывные способы разработки грунта, также необходимо заранее согласовать место складирования отходов, применять инструменты с пониженным уровнем шума, а после завершения работ восстановить асфальтовое покрытие и бордюры.