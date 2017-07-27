Жителей Семи ветров в Волгограде напугало отсутствие газа

Беспокойство жителей Семи ветров в Волгограде по поводу возможной утечки газа было напрасным. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» волгоградцы, многоквартирные дома и социальные объекты, расположенные на улицах Симонова, 30-летия Победы, 8-ой Воздушной армии, оказались отрезанными от голубого топлива. Также, по словам волгоградцев, на улицах чувствовался запах газа. Причем в районе газораспределительного узла в одном из дворов на улице 8-ой Воздушной армии велись работы. Как оказалось, отключение газа в жилых кварталах Дзержинского района было плановым и связано оно с проведением ремонтных работ и заменой оборудования. А работавшие на узле газовики заверили, что об отключении газа сообщалось заранее, в частности, расклеивались объявления на подъездах. Голубое топливо вернется в квартиры волгоградцев после окончания ремонтных работ, вероятно, к концу дня.



