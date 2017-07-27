В Ворошиловском районном суде Волгограда жителям Астрахани 27-летнему Антону Финникову и 28-летнему Дмитрию Осипову вынесли приговор за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, им, соответственно, назначили 10,5 и 11 лет колонии строгого режима.

Финников, находясь в Астрахани, летом 2016 года познакомился в интернете с человеком, который пообещал ему высокооплачиваемую работу. Он приехал в Волгоград и снял квартиру в Центральном районе. Периодически подсудимому поставлялись посылки с наркотическими средствами, которые он расфасовывал на мелкие партии и устраивал «закладки», о чем сообщал соучастнику. Впоследствии по приглашению Финникова к нему из Астрахани «для помощи» приехал знакомый Осипов.

Преступная деятельность подсудимых была пресечена в сентябре 2016 года сотрудниками УМВД России по Волгограду. Только при задержании у них изъято более 150 граммов приготовленных к сбыту наркотиков.