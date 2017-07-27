В Волгограде новые остановки защитят от молний и вандалов





Более 60 миллионов рублей – такова начальная цена контракта на устройство остановочных павильонов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчик – МБУ «Северное» - объявило аукцион на изготовление почти девяти десятков остановочных пунктов, которые должны быть сделаны из стали и закаленного стекла и других антивандальных материалов, внутри которых установят скамьи из натурального гранита и дуба. Остановки будут освещаться, защищены от молний, дождя, снега, а также иметь информационное табло. Как следует из технического задания, новые остановки появятся на проспекте Ленина, проспекте Жукова, ул. Исторической, ул. Рабоче-Крестьянской в конце октября.

Между тем, в настоящее время многие волгоградцы жалуются на то, что из-за демонтажа торговых павильонов, которые были установлены на остановках, люди вынуждены ожидать общественный транспорт в буквальном смысле без крыши над головой, не имея возможности укрыться от дождя или солнца.



