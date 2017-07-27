В Урюпинске мать погибшего в ванной ребенка подала в суд на мужа. Сам супруг — 49-летний бизнесмен Данилов — накануне признан виновным в убийстве сына по неосторожности, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский областной суд. Ему назначен 1 год исправительных работ с 15%-ным удержанием зарплаты. Женщина считает, что 60 млн рублей - та сумма, которая могла бы возместить потерю близкого. Иск в рамках рассмотрения уголовного дела принят не был, однако будет разрешен в гражданском производстве.

По версии СУ СКР по Волгоградской области и как доказано в суде, на иждивении осужденного находился пятилетний мальчик, страдающий детским церебральным параличом. В августе 2015 года, купая сына, отец услышал, как зазвонил его сотовый телефон. Он вышел из ванной и стал разговаривать с партнером по бизнесу. Ребенок, имеющий тяжелое заболевание опорно-двигательной системы, не смог удержаться в наполненной водой ванной и утонул. В апелляции Данилов пытался оспорить приговор и признать смерть мальчика несчастным случаем, однако вина была доказана.

На стадии предварительного расследования и судебного рассмотрения этого уголовного дела свою вину в содеянном мужчина не признавал, всячески затягивая сроки судопроизводства. Причины неявки в судебные заседания всегда были «уважительными» – туристическая поездка за границу, куда на отдых отправился «убитый горем» отец погибшего мальчика, или пребывание в стационаре районной больницы. Правоохранители подозревали, что в большинстве случаев причины неявки обвиняемого носили фиктивный характер, что и подтвердила внезапная проверка. Так, однажды стражи порядки нанесли визит в больницу, где якобы находился мужчина, но не нашли там пациента. Его не было ни в палате, ни вообще в стационаре, в связи с чем врачи вынуждены были выписать больного в тот же день за «прогул».

Несмотря на то, что супруги не развелись, жена подала иск в суд с требованием взыскать в ее пользу 60 млн рублей с нерадивого отца.