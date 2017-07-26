Сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева получила благодарность от правительства России

Член Совета Федерации от Волгоградской области Татьяна Лебедева отмечена благодарностью правительства РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной думе, сенатора поощрили «за активное участие в законодательной

деятельности и развитие парламентаризма». Распоряжение о награждении подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Благодарственное письмо по окончании финального в весенней сессии пленарного заседания Совета Федерации Татьяне Лебедевой вручил вице-премьер Сергей Приходько. Он выразил признательность за взаимодействие сенаторов с правительством. «Эта работа носила иногда и острый характер — это нормально, очень хорошо. Главное, что правительство в вашем лице ощущало конструктивную поддержку. Надеюсь, мы будем сохранять такой стиль работы в будущем», — заметил Сергей Приходько.

Справка. Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева представляет в Совете Федерации законодательный орган Волгоградской области с октября 2014 года. Является членом комитета по социальной политике, входит в состав временной комиссии СФ по вопросам подготовки и проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу.