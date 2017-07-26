В Волгоградской области дело о хищении 11 тонн нефти довели до суда

Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Котовского и Камышинского районов, которые в Жирновске с помощью спецоборудования похищали из трубопровода «черное золото». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, их пытались поймать с поличным сотрудники собственной безопасности нефтяной компании, однако двоим все же удалось скрыться, и сейчас один из них объявлен в федеральный розыск. В отношении двоих других обвиняемых избрана мера пресечения. Известно, что на вооружении преступной группы был «КамАЗ», шланги и средства связи. Поскольку вывезти нефть с места врезки им не удалось, то полиция вменила им попытку хищения. Свою вину задержанные отрицают, однако их причастность к преступлению подтверждается собранными доказательствами.