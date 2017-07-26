В закрытом режиме сегодня прошло в комитете экономической политики и развития заседание совета по улучшению инвестиционного климата Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», журналистам нескольких изданий, «Высоты 102» в том числе, посчастливилось быть приглашенными на мероприятие под председательством вице-губернатора, руководителя профильного ведомства Александра Сивакова. Его помощники, позвавшие СМИ, анонсировали встречу как «интересную», на которой можно будет узнать о динамике экономического роста в области и даже каком-то "прогрессе". Однако по выходу из зала журналисты остались в полном недоумении: об инвестициях узнать им, к сожалению, так и не удалось.

Перед началом совещания с участием представителей исполнительной власти и бизнес-сообщества прессе предложили побеседовать с «определенными» членами совета, а затем недолго поприсутствовать на самом мероприятии. «Есть регламент — совет потом уйдет в «рабочий режим», - пояснили информагентству организаторы встречи. Беседа с предложенными спикерами, которые общими фразами рассказали о движении вперед экономики Волгоградской области, информативной не оказалась. Последняя надежда у представителей СМИ была на доклады участников совета. Хотя надежда была призрачной — вопросы повестки дня оптимизма явно не внушали. «Взаимодействие населения, власти и бизнеса — основа реализации ключевых направлений развития Волгоградской области», «Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2017 году», «Анализ результатов внедрения в Волгоградской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса», «Участие Волгоградской области во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического сотрудничества» и т.д. От формулировок буквально «сводило скулы», хотя журналисты были готовы вникнуть в суть крайне важных, актуальных задач, стоящих перед экономическим блоком администрации региона. Но спустя 15 минут после начала заседания пишущим и снимающим напомнили про регламент и настойчиво попросили удалиться. С каких пор инвестиционная политика региона получила гриф секретности и какие государственные тайны планировали обсудить члены совета — представителям СМИ так и не пояснили.

По итогам мероприятия на электронную почту ИА «Высота 102» сотрудники комитета экономической политики и развития Волгоградской области направили некоторые материалы. Правда, содержательными их назвать трудно — тема улучшения инвестиционной привлекательности Волгоградской области и в них раскрыта не была. Какова динамика привлечения инвестиций в регион за 2017 год? Каких инвесторов удалось «заполучить» властям? Что это за проекты? Какие реальные механизмы для этого создаются? Журналисты полагали, что заседающие расскажут об этом живым, человеческим языком. «Зубодробительные» фразы из итоговых материалов совещания о «целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса» и внедрении «Атласа муниципальных практик» работы с инвесторами» - больше напоминают «секретный шифр», о котором, вероятно знают только члены совета.