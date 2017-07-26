ПАО «Волгоградэнергосбыт» подтвердило статус гарантирующего поставщика электроэнергии

ПАО «Волгоградэнергосбыт» подтвердило статус гарантирующего поставщика, участника оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Такое решение было принято недавно большинством голосов на Наблюдательном совете некоммерческого партнерства «Совет рынка», осуществляющего функции регулятора на ОРЭМ, сообщает пресс-служба компании.

«ПАО «Волгоградэнергосбыт» продолжает выполнять свои обязательства гарантирующего поставщика в прежнем режиме: исполнять требования по оплате текущих платежей и обеспечению прозрачности деятельности на ОРЭМ, гарантировать стабильное электроснабжение потребителей Волгоградской области. Компания и впредь будет стремиться к улучшению платежной дисциплины потребителей розничного рынка и стабилизации взаиморасчетов с сетевыми и генерирующими партнерами», - отметил генеральный директор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Александр Машенцев.



