На строящемся стадионе устанавливают кресла для болельщиков цветов «Ротора-Волгограда»





Генподрядчик строительства - АО «Стройтрансгаз» - приступил к монтажу кресел стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, специалисты устанавливают современные высокотехнологичные кресла с увеличенной шириной и глубиной, а также комфортной боковой поддержкой. К настоящему моменту смонтировано более 500 кресел.

Модель кресла с символичным названием «Победа» была разработана по заказу СТГ специально для стадиона «Волгоград Арена». Эргономичная форма сидений предотвращает соскальзывание, они травмобезопасны — при физических воздействиях невозможно образование острых и режущих кромок, что исключает возможность пораниться и повредить одежду. Кресла в антивандальном исполнении с усиленным металлокаркасом прошли лабораторные испытания на токсичность и пожарную безопасность.

«В качестве пилотного проекта 1000 кресел этой модели в прошлом году мы установили в ледовом дворце «СКА», который также строил СТГ, - рассказал директор строительства «Волгоград Арены» Сергей Камин. - За год мы убедились, что кресла спроектированы с учетом всех требований по эргономике, обеспечивают максимальный комфорт во время просмотра мероприятий и соответствуют всем требованиям FIFA».

На волгоградском стадионе установят кресла трех цветов — нижний ярус трибун будет выполнен преимущественно в белом цвете, на верхнем ярусе смонтируют кресла в цветах футбольного клуба «Ротор-Волгоград» - синем и голубом.





На балконе второго этажа установят кресла для маломобильных групп населения и их сопровождающих. В вип-зоне разместят сидения повышенной комфортности «Победа-М» с подлокотниками и мягкими элементами, обтянутыми высококачественной эко-кожей, а также мягкие кресла испанского производства.

Параллельно на стадионе ведется монтаж покрытия кровли общей площадью 77 тысяч кв.м. из полимерных материалов, которые имеют высокую механическую прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и светопроводимость. Завершено возведение монолитных конструкций входных групп. Заканчиваются работы по устройству обходной пешеходной эстакады — выполнено бетонирование эстакады секторов А, В и С, работы ведутся на секторе D. Специалисты наносят противоскользящее полимерное покрытие на трибуны сектора D, и устанавливают защитные ограждения на верхних ярусах трибун. Ведется монтаж инженерных систем и оборудования, выполняются отделочные работы и витражное остекление, а также благоустройство территории стадиона.

В строительстве «Волгоград Арены» задействовано более 2300 человек, работы ведутся круглосуточно.



