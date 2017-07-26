Волгоградцам предлагают в выходной проверить свое здоровье

29 июля жители Волгоградской области смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках Волгограда №№ 12, 4, 28, 20, 1, 5, 3, в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи №№ 7, 15. Диагностику здоровья можно будет пройти с 9.00 до 15.00 бесплатно, без предварительной записи и практически без ожидания, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области. Прием будут вести врачи, пациенты смогут сдать анализ крови, узнать уровень сахара и холестерина, измерить артериальное давление, пройти электрокардиографию по показаниям.

К масштабному профилактическому проекту присоединился и волгоградский областной клинический кардиологический центр, где всех желающих примут опытные врачи – кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи функциональной диагностики. При необходимости пациентам будут выполнены: электрокардиография, анализы крови на общий холестерин, глюкозу крови, по показаниям эхокардиография, исследования сосудов шеи (дуплексное сканирование), нагрузочная проба, анализ крови на МНО. В 11.00 в конференц-зале кардиоцентра пройдет школа здоровья по вопросам здорового образа жизни и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

При себе желательно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, при наличии – результаты выполненных ранее исследований, консультативные листы. Время проведения Дня открытых дверей – с 8.30 до 14.00 часов. Информацию по дню открытых дверей в кардиоцентре можно уточнить по телефонам: (8442) 46-02-98, (8442) 46-03-56.

Справка. Единые дни диспансеризации проводятся в Волгоградской области, чтобы жители могли в выходной день в удобное для них время проверить своё здоровье. Добавим, что по итогам первого полугодия 2017 года плановую диспансеризацию прошли 226 576 человек (почти 54% от плана на текущий год). С начала года по результатам диспансеризации впервые выявлено 415 случаев злокачественных новообразований: желудка, молочной, предстательной, щитовидной желез. Самыми распространенными из впервые диагностированных заболеваний являются нарушения липидного обмена и ожирение – 12 000 и 2581 случаев соответственно. Сахарный диабет впервые диагностирован у 594 человек. Одним из наиболее распространенных факторов риска у населения области является избыточная масса тела, она зафиксирована у 98 095 человек, далее следуют нерациональное питание (68 561 человек) и низкая физическая активность (51 568 человек). Эти факторы напрямую связаны с повышением артериального давления, высокие цифры которого в ходе диспансеризации впервые выявлены у 15 844 человек, причем почти 20% из них лица – от 21 до 36 лет. На второй этап диспансеризации направлено 60 529 человек (26,7% от прошедших диспансеризацию).