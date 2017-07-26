На довыборы депутатов Волгоградской областной думы напечатали открепительные

В конце этой недели облизбирком Волгоградской области получит партию открепительных удостоверений на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому и Дзержинскому одномандатным избирательным округам. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной избирательной комиссии, всего для голосования 10 сентября 2017 г. на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной думы будет изготовлено 700 штук открепительных удостоверений. При этом применяются следующие способы защиты бланков от подделки: графические элементы защиты, в том числе нерегулярная тангирная сетка и надпись микрошрифтом.

Выдача открепительных удостоверений избирателям в территориальных избирательных комиссиях будет осуществляться с 5 по 30 августа. С 31 августа по 9 сентября открепительные удостоверения будут выдавать участковые избирательные комиссии.

Напомним, довыборы депутатов Волгоградской областной думы назначены после того, как Татьяна Цыбизова и Анна Кувычко, работавшие ранее в региональном парламенте, стали депутатами Госдумы.



