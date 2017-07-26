В Астрахани оспаривают оправдательный приговор экс-начальнику судебного департамента Волгоградской области





Сегодня стало известно, что в Астраханский областной суд поступил приговор в отношении Владимира Безроднова, бывшего начальника судебного департамента Волгоградской области, и его подчиненного Алексея Мальченко. Безроднов был оправдан Ленинским районным судом «за непричастностью к преступлению», а бывший консультант отдела капстроительства управления наказан штрафом в 24 млн рублей, передает ИА «Высота 102». Прокуратура сейчас обжалует данное решение, дата заседания еще не назначена.

Владимир Безроднов на протяжении судебного следствия, которое было «в целях объективного рассмотрения» перенесено в Астрахань по ходатайству председателя Волгоградского облсуда Николая Подкопаева, не признавал свою вину. Там же его освободили из-под ареста. Адвокаты бывшего начальника управления также настаивали на возвращении дела в прокуратуру якобы за неимением оснований для обвинения, к тому же подзащитный вину не признавал, однако было принято решение провести разбирательство по существу. В то же время на предварительном следствии, которое проводилось СУ СКР по Волгоградской области, 18 апреля 2016 года Безроднов полностью признал вину и пояснил, что просил своих подчиненных передавать ему деньги в качестве «отката» за привлечение к работам в судах подрядчика. Спустя 4 дня он отказался от этих показаний и сообщил, что якобы переданные ему деньги являются не взяткой, а займом от сотрудников на личные нужды.

Между тем, по версии следствия, с подрядной организации, которая должна была по госконтракту оказывать в городских и районных судах услуги по ремонту оргтехники и средств связи, Алексей Манченко и начальник отдела капстроительства управления судебного департамента Роман Куканов получили несколько взяток общим размером 417 тысяч рублей, поделившись с шефом. Куканов, напомним, в качестве обвиняемого по отдельному производству был признан виновным и приговорен к 20-миллионному штрафу.