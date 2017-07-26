Выпускники волгоградских вузов уезжают работать в другие регионы

«Вузы Волгоградской области не пользуются большой популярностью, выпускники уезжают работать в другие регионы», утверждается в исследовании Высшей школы экономики, сообщает ИА "Высота 102". Результаты последних исследований экспертов Высшей школы экономики опубликованы в работе «Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов».

Из 8 тыс. 383 выпускников волгоградских вузов 3 тыс. 122 трудоустраиваются в других регионах, - сообщается в документе. «Причины такой ситуации требуют дальнейшего анализа направления потоков студентов и выпускников, социально-экономической ситуации и структуры вузовской сети регионов».

Самыми популярными вузами, после окончания которых выпускники остаются работать в этих регионах, названы Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область, республика Татарстан и Свердловская область.