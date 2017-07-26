В Волгоградской области фирма по берегоукреплению Волги оштрафована за незаконную добычу песка

Компания «СКИФ», которая занималась берегоукреплением водохранилища в Дубовском районе, оштрафована на 400 тысяч рублей. Наказание понес и директор — он выплатит 30 тысяч рублей за организацию добычи песка без лицензии. Об этом ИА «Высота 102» сообщила помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская. Так, в течение 2017 года «СКИФ» проводил работы на берегу Волги по контракту с «Управлением эксплуатации Волгоградского водохранилища». Видимо, с целью сэкономить фирма не оформила разрешительные документы, но при этом добывала песок в карьере неподалеку — всего около 17 тысяч тонн. В течение нескольких месяцев «СКИФ» пытался оспорить вынесенные постановления, однако арбитражный суд встал на сторону прокуратуры.