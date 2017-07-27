В Волгоградской области гражданина Узбекистана судят за убийство из-за телевизора

В Дубовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего гастарбайтера из Узбекистана, который из-за телевизора убил своего коллегу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил ИА Высота 102» руководитель отдела СО СУ СКР Роман Шестопалов. В конце марта мужчины работали на полях у поселка Волголесосплав и жили в вагончике. Иностранец был крайне недоволен тем, что местный житель допоздна смотрит телевизор на высокой громкости. В очередной раз гастарбайтер после распития спиртного решил навсегда пресечь «несправедливость»: ударил коллегу ножом не менее 15 раз. Затем обвиняемый вынес тело и закопал в поле неподалеку. В течение 2 недель родственники потерпевшего безуспешно искали его, и только в ходе расследования сотрудники угрозыска полиции выяснили, что мужчины нет в живых.