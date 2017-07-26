



Алексей Волков — руководитель штаба блогера Алексея Навального в Волгограде — стал обвиняемым по уголовному делу о реабилитации нацизма. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в СУ СКР по региону. В случае, если вина Волкова будет доказана, ему грозит крупный штраф либо исправительные работы за «неуважение к обществу, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». От каких-либо показаний обвиняемый отказался, с него взяли подписку о невыезде.

Поводом для проверки и возбуждения уголовного дела явилась публикация в социальной сети фотографии скульптуры Родины-матери, облитой зеленкой. Следствие считает, что она была распространена с компьютера Алексея Волкова после того, как на Алексея Навального в разных регионах нападали с зеленкой. При открытии штаба Алексея Навального в Волгограде группа жителей потребовала у оппозиционера извинений, произошла потасовка. Позднее обработанное фото было удалено из официального паблика сторонников блогера, был написан пост с извинениями.