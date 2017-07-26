В Волгограде началась подготовка к демонтажу разрушенного дома на проспекте Университетскому

Сегодня в Советском районе Волгограда началась подготовка площадки к демонтажу дома №60 по проспекту Университетскому. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, разбор здания начнется после вывоза строительного мусора и крупногабаритных вещей. До начала полномасштабных работ исполнителю также предстоит перенести временное ограждение дома, чтобы обеспечить доступ строительной спецтехнике – в разборе будет задействовано более 10 машин.

Муниципальный контракт на проведение демонтажных работ с подрядной организацией подписан в минувшую пятницу. К середине октября площадка должна быть полностью освобождена и подготовлена к работам по благоустройству. Напомним, на месте взорвавшегося дома должна появиться новая прогулочная зона и сквер.

Рабочие бригады уже приступили к установке желобов для сбора строительной пыли, одновременно ведутся подготовительные работы по выносу сетей водоотведения и теплоснабжения. В настоящее время разрушенное здание полностью обесточено для обеспечения безопасности проводимых работ. Строители планируют начать демонтаж здания с кровли.

Напомним, взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме прогремел 16 мая 2017 года. По решению властей региона, из областного резервного фонда выделены средств на жилищные сертификаты оставшимся без крова жильцам. Сегодня уже 41 семья из 43 определилась с вариантами нового жилья. 28 выбрали квартиры в строящихся домах, 13 – на вторичном рынке.



