Сегодня вступил в силу приговор в отношении жителей Волжского - 41-летнего Дениса Поветкина и 30-летней Ксении Терентьевой. Они признаны виновными в мошенничестве в сфере компьютерных технологий, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Так, Поветкин в 2014 году создал в интернете страницу, при просмотре которой автоматически открывалось окно с изображением порнографических материалов, а также блокировалась возможность работы в сети. При этом в окне содержалась информация, что МВД РФ зафиксировало незаконный просмотр страниц, что является административным правонарушением, в связи с чем посетителю сайта предлагалось оплатить штраф в размере от 1 до 4 тысяч рублей - пополнить баланс указанного мобильного номера. В случае неуплаты пользователь предупреждался об уголовной ответственности.

Для реализации своего преступного умысла Поветкин привлек Терентьеву, в обязанности которой входило приобретение сим-карт, на которые планировался перевод денег. Мошенническим путем они завладели 24 тысячами рублей от 13 интернет-пользователей. Поветкину назначили 2,5 года условно, его подельнице — 1,5 года.