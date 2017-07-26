







Не только покупать препараты в аптеке, но и заказывать их по интернету предлагает аптека «Вита-Экспресс», расположенная в Волгограде по улице Авиаторская, 5. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Вита», узнать об ассортименте в более чем 5 тысяч наименований можно на сайте www.vitaexpress.ru . А затем просто оформить заказ и получить его в аптеке.













«Большой ассортимент наших аптек позволит быстро приобрести или заказать и получить самые редкие препараты в короткие сроки, а низкие цены помогут сэкономить ваш бюджет», - пояснили в компании, отметив, что здесь работают настоящие профессионалы.

Учитывая актуальность темы качества лекарственных препаратов, сотрудники «Вита-экспресс» поделились секретами контроля их качества. «В компании «Вита» есть собственный отдел контроля качества и складской комплекс. Отдел контроля качества проводит многоуровневую проверку лекарственных средств перед тем, как они поступают в продажу. Первый этап - ревизия документов и предварительная проверка товара по трем показателям: описание, упаковка, маркировка. Затем следует дополнительный входной контроль качества медикаментов - отбор средних проб при поступлении препарата на склад. Образцы из каждой партии сдаются на контроль в Региональные Центры контроля качества и сертификации ЛС. Специалисты Центров проверяют образцы на соответствие стандартам качества и только тогда дают разрешение на продажу, а препарату присваивается региональный регистрационный номер. Мимо отдела контроля качества «Виты» муха не проскочит - он ведет базу забракованных серий лекарственных средств на территории РФ и гарантирует отсутствие брака в своих аптеках», - рассказали информагентству в компании.

Справка.

Первая аптека «Вита» появилась в Самаре 17 февраля 1993 года. За более чем 20 лет роста и развития компания закрепила за собой устойчивую репутацию надежного партнера. Сегодня «Вита» - крупная российская компания, по итогам 2016 года входит в ТОП-15 по версии рейтинга RNCPHARMA.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



