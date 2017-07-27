В Волгограде избавляются от «древних» котельных

Устаревшие объекты теплового хозяйства в Волгограде меняют на новые. Речь идет о старой мазутной котельной в поселке Южный Красноармейского района, которая не только имеет избыточную мощность, но и работает на не экологичном топливе. Вместо нее началось строительство современной газовой блочно-модульной котельной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», для подключения будет произведен монтаж нового участка газопровода протяженностью 1,2 км. Параллельно «Концессии теплоснабжения» начинают переустройство еще одной устаревшей котельной - №6, расположенной в Тракторозаводском районе по ул. Атласова, 6. Будучи сезонной, она функционировала только 7 месяцев в году, в отопительный период, снабжая теплом 80 объектов. В межотопительный сезон котельную останавливали. В связи с этим было принято решение переоборудовать ее в центральный тепловой пункт.

На данный момент специалистами тепловых сетей проводятся работы по переключению нагрузок с замещаемой котельной №6 на котельную квартала № 849 по ул. Мещерякова в Тракторозаводском районе. С этой целью на ул. Атласова начато строительство нового трубопровода диаметром 250 мм и протяженностью 400 метров.

С переходом на природный газ суммарный годовой выброс загрязняющих веществ в поселке Южный Красноармейского района уменьшится более чем в 5 раз, что особенно актуально в 2017 году, объявленном Годом экологии. Кроме того, строительство объектов позволит существенно повысить качество оказываемых населению услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Для этого «Концессии теплоснабжения» в 2017 году также планируют ввести в эксплуатацию ряд блочно-модульных котельных, одна из которых будет питать объекты, включая жилые дома, расположенные в районе ГУП ВОСХП «Заря».

Напомним, в этом году «Концессии теплоснабжения» инвестируют в модернизацию и строительство новых объектов теплового хозяйства Волгограда более 1,85 млрд рублей.



