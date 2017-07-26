



В Волгограде начальник городского управления МВД Алексей Гусев вручил 32-летнему Алндрею Печникову ценный подарок и благодарственное письмо. Признание мужчина получил после того, как спас от разъяренного прохожего девушку, передает ИА «Высота 102». В начале июля Алексей пришел на пригородный вокзал Волгограда встретить супругу и услышал, как зовут на помощь. Оказалось, на молодую девушку напали с ножом. Печников не растерялся — оттащил злоумышленника от жертвы, выбил нож и сопроводил подозреваемого к дежурному на вокзале полицейскому, а кроме того оказал первую помощь пострадавшей. Задержанным оказался 18-летний безработный, причины его поступка сейчас выясняют следователи.

За оказание содействия полиции в предотвращении тяжкого преступления Андрей Печников будет номинирован на участие в ежегодном конкурсе «Народный дозор», который проводит ГУ МВД России по Волгоградской области.