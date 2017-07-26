Дело в отношении 69-летнего директора коммерческой организации о незаконном получении 2 кредитов направлено в суд. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, он обвиняется в предоставлении в банк подложных документов о деятельности фирмы и в результате — получения кредита на сумму 21 млн рублей. Деньги бизнесмен и его компания выплачивать в счет погашения долга не могли.

Предварительное расследование проводилось следственным отделом управления ФСБ России по Волгоградской области. Теперь коммерсанту грозит до 5 лет лишения свободы.