По итогам полугодия отбывающие наказание в колониях Волгоградской области произвели различной продукции на 50 млн рублей больше, чем за аналогичный период, - всего около 241 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по региону по результатам ведомственной коллегии, это мебель (8,5 млн рублей), мука (73 млн рублей), консервы (37 млн рублей), моющие средства (14 млн рублей) и др.

В отчетном периоде задержаны 88 человек за попытки доставить в исправительные учреждения запрещенные предметы. Изъято 26,6 литров алкоголя и более 1,5 тысяч средств мобильной связи, а также 11,22 гр наркотиков. Более 600 осужденных в течение первого полугодия обучались в школах при колониях, около 1,5 тысяч человек при этом получают профессиональное образование. Всего в 18 учреждениях УФСИН содержится 11680 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.