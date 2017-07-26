МИнБанк кредитует реальный сектор экономики Волгоградской области по льготным ставкам





Московский Индустриальный Банк продолжает укреплять свои позиции в кредитовании по льготным ставкам реального сектора экономики Волгоградской области. Все 26 лет работы в Волгоградской области банк делает акцент на кредитовании промышленных предприятий и аграриев региона. Московский Индустриальный Банк является участником множества льготных кредитных программ, предлагает предприятиям всю линейку стандартных продуктов.

Одно из приоритетных направлений для банка – финансирование сельскохозяйственной отрасли. Именно поэтому основная сеть его дополнительных офисов сконцентрирована в районных центрах (Камышине, Фролово, Николаевске и Новониколаевске). Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, клиенты МИнБанка – обычные фермерские хозяйства – убедились, что льготные кредиты по программе Минсельхоза по ставке до 5% годовых на срок до 5 лет доступны. Любой клиент, отвечающий требованиям банка и программе Минсельхоза, может в кратчайшие сроки получить льготный кредит, как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Для этого надо предоставить пакет документов, пройти стандартные банковские процедуры. Успешный опыт такого кредитования Московский Индустриальный Банк реализовал в Городищенском и Иловлинском районах.

Кроме того, ПАО «МИнБанк» успешно реализует межгосударственную программу сотрудничества с Республикой Беларусь по кредитованию на приобретение белорусской техники у производителей или у российских дилеров.

«Процентная ставка высчитывается как разница между ставкой банка и ключевой ставкой на момент предоставления кредита и в настоящее время составляет от 7%. Ставка, сроки до 5 лет и возможность получить финансирование под залог приобретаемой техники делают данный продукт весьма востребованным среди клиентов банка, – поясняют в пресс-службе, – Многие предприятия Волгоградской области уже воспользовались данной межгосударственной программой, обратившись в ПАО «МИнБанк».

Кстати, если учесть, что в перечень товаров, которые можно приобрести с использованием льготных кредитов, помимо разнообразных видов сельхозтехники входят станки, узлы, трансформаторы, кузнечно-прессовое оборудование, двигатели, краны, лифты, спецтехника, то в число потенциальных получателей льготного кредита возрастает.

С марта 2017 стартовала программа льготного финансирования на приобретение агротехники ЗАО «Брянсксельмаш». По этому продукту опять же действует льготная ставка – от 4,9% годовых и длинный срок финансирования до 3-х лет, в том числе под залог приобретаемой техники.

«В кругу предпринимателей часто можно услышать, что льготные кредиты могут получить только «особые» компании или крупные холдинги. Но практика показывает, что данное мнение ошибочное, и длинные дешевые деньги для заемщика даже с небольшим объемом бизнеса – реально существующий факт! Московский Индустриальный Банк готов стать предприятиям Волгоградского региона надежным партнером на долгие годы», – уверенно заявляют в банке.