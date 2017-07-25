В Волгограде завтра, 26 июля, начнет работу новая парковка возле областного онкологического диспансера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, площадка рассчитана на 100 машин. Соответствующее поручение властям города давал губернатор Волгоградской области после очередной инспекции медучреждения. Возле больницы №25 автостоянка имеется, а вот возле диспансера до последнего времени не было, что приносило серьезные неудобства посетителям и сотрудникам. Онкодиспансер ежедневно принимает более тысячи человек из всех районов области.

На парковку предусмотрено два въезда – со стороны больницы №25 и со стороны проезда Дорожников.



