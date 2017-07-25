Новые автобусы для МУП «Метроэлектротранс» поставит «Волгабас»

Подведены итоги объявленного администрацией Волгограда аукциона по приобретению в лизинг 25 пассажирских низкопольных автобусов большой вместимости, оборудованных системами климат-контроля и спутниковой навигации. Поставщиком новой техники для МУП «Метроэлектротранс» стал машиностроительный холдинг «Волгабас», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Новая техника пополнит парк муниципального предприятия в течение месяца. Услуги по финансовой аренде (лизингу) муниципалитету окажет АО «Сбербанк Лизинг».

Муниципальный контракт будет подписан в течение нескольких дней, и ориентировочно в конце августа - начале сентября новый транспорт поступит на баланс «Метроэлектротранса».

Новые автобусы выйдут на наиболее востребованные муниципальные маршруты общественного транспорта. Кроме того, эти автобусы, находясь в оперативном управлении МУП «МЭТ», в случае технологических сбоев, в том числе отключения электроэнергии на контактной сети, смогут заменить троллейбусы и трамваи, доставив пассажиров до места назначения.

А в начале августа будет объявлен конкурс на покупку новых трамваев. Новые трамваи должны отвечать всем современным требованиям по комфортабельности, быть экономичными в обслуживании. Одно из требований к технической составляющей приобретаемой техники – адаптированность для маломобильных групп населения.



