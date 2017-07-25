В Волгограде арестован водитель «УАЗа» за смертельное ДТП с такси

Сегодня Красноармейский районный суд Волгограда арестовал 39-летнего водителя «УАЗа», по вине которого погиб водитель такси. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по региону. Срок ареста — 2 месяца.

23 июля в 17:45 житель Ставропольского края на «УАЗ» на улице Лазоревой в Волгограде напротив дома № 217 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной службы такси «KIA RIO». Сам подозреваемый, вероятно, находился в состоянии опьянения. Известно, что он уже около года работает дефектоскопистом в частной организации в Дзержинском районе Волгограда.