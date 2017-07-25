Обманутые дольщики в Волгограде присоединились к общероссийской акции

Обманутые дольщики пяти жилищных комплексов, которые так и не были достроены, провели сегодня митинг около Царицынской оперы в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», жители Волгоградской области, вложившие средства в будущие квартиры в ЖК «Парк Европейский», «Чайка-2», «АхтубаСитиПарк», «Доминант» и «Династия», решили присоединиться к общероссийской акции, которая проходит сегодня в нескольких регионах России, где сложилась похожая ситуация. Несостоявшиеся новоселы вновь напомнили властям о необходимости оказания помощи в достройке проблемных объектов и о своем бедственном положении. Ведь многие семьи вложили в призрачное жилье не только собственные накопления, но и ипотечные кредиты, материнский капитал, а также средства, выделенные государством для реализации программы «Жилье для российской семьи».

Между тем, на последнем заседании по проблемам дольщиков представители власти озвучили информацию о разработке и направлении в Минстрой РФ «дорожных карт» по всем проблемным объектам волгоградского региона. По 25 домам-долгостроям на уровне области приняты решения, позволяющие достроить их в 2017-2019 годах; 40 домов благодаря вмешательству властей уже достроены — решены проблемы порядка трех тысяч человек. Кроме того, дольщикам власти предлагают перекредитоваться в Волгоградском агентстве ипотечного жилищного кредитования по ставке от 9,5 до 10% годовых. С банками также прорабатывается возможность предоставления пострадавшим жителям рассрочки или реструктуризации долга. В настоящее время в отношении застройщиков, которые так и не выполнили обязательства перед дольщиками, возбуждено 6 уголовных дел, проводятся 4 процессуальные проверки.