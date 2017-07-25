Ушла из жизни старейшина волгоградской журналистики Инна Бирюкова

Сегодня не стало журналиста Инны Алексеевны Бирюковой. Долгие годы она работала корреспондентом ТАСС по Волгоградской области, потом собкором «Волгоградской правды». Ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры СССР».

Как сообщили ИА «Высота 102» ее коллеги, несмотря на преклонный возраст – ей было далеко за 80 лет – она до последних дней, несмотря на болезни, была оптимистом и неравнодушным ко всему окружающему человеком. Такой она была и во время работы в «Волгоградской правде». Она публиковала материалы на темы политики, поднимала социальные проблемы, всегда старалась помочь простым людям. Инна Алексеевна была интересным человеком, эрудитом и интеллектуалом и никогда не поступалась принципами. Некоторые называли ее «железной леди». Она тяжело пережила потерю мужа Вячеслава Андреевича Кулика–Павского, режиссера, оператора, проработавшего на Волгоградской студии телевидения более 30 лет. Он был внуком известного советского ученого Леонида Алексеевича Кулика, ученика и соратника академика Вернадского, одним из основателей советской метеоритики и первым исследователем Тунгусского метеорита. Вместе с Инной Бирюковой он написал о своем деде книгу «Жизнь без легенд», которая вышла в волгоградском издательстве в 2003 году.

Как рассказывают коллеги Инны Бирюковой, уходит плеяда настоящих журналистов, равных которым сегодня найти уже трудно.

Светлая память.



