В Волгограде вынесен приговор за убийство пассажира такси

В Волгограде вступил в силу приговор Сергею Баранову, который заточкой прямо в такси убил своего приятеля. Краснооктябрьский районный суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт. Трагедия произошла на улице Еременко в апреле 2016 года. Приятели употребили спиртное и вызвали машину в «Сатурне». По дороге мужчины поссорились на бытовой почве, и Баранов заточкой несколько раз ударил оппонента по ногам. Все случилось в 10 утра на глазах прохожих недалеко от улицы Тарифной. Водитель остановил «Nexia», выскочил из машины, чтобы помочь пострадавшему, вызвать «скорую» и полицию, в это время Баранов скрылся. В суде он пытался доказать, что друг сам учинил конфликт, и смягчить себе наказание, однако решение вступило в силу без изменений.