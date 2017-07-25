Жильцы пяти квартир дома №25 по ул. Казахской г. Волгограда целый месяц живут без газоснабжения и горячей воды. Газовики отключили «голубое топливо» из-за его повышенной концентрации в одном из жилых помещений. Как указывают граждане в жалобе, направленной в адрес уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, - сообщает ИА «Высота 102», - 30 июня текущего года люди обратились в газоснабжающую организацию с просьбой разобраться с появлением загазованности в квартире на втором этаже, где, по словам граждан, проживает 73-летняя одинокая женщина с признаками душевного расстройства. По словам жильцов, они с пониманием отнеслись к действиям газовиков, которые отключили газ по всему стояку, учитывая возможные угрозы безопасности их нахождения в многоквартирном доме. Однако до сих пор вопрос так и не решен. Несмотря на обращения волгоградцев в различные инстанции, люди до сих пор остаются один на один со своими проблемами. В настоящее время, как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, совместно с правоохранительными и административными органами власти принимают необходимые меры по разрешению создавшейся ситуации в интересах граждан.



