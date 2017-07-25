В Камышине Волгоградской области любовная драма привела к смерти 2 человек

В Камышине Волгоградской области выясняются обстоятельства гибели молодой женщины и ее приятеля. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, ночью 25 июля в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее сын по телефону рассказал о совершенном им убийстве, а позднее ей и отцу показал место трагедии, после чего ушел в неизвестном направлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей городского подразделения СКР, а также оперативников территориального отдела полиции. Внизу обрыва берега Волги было обнаружено тело 31-летней женщины. Смерть наступила в результате разрыва печени и внутреннего кровоизлияния. В ходе поисковых мероприятий неподалеку был обнаружен и предполагаемый виновник гибели молодой жительницы Камышина: ее 31-летний знакомый совершил суицид.

Устанавливаются мотивы расправы над женщиной и причины самоубийства её приятеля. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По некоторым данным, мужчина мог убить свою возлюбленную из ревности, а затем не выдержал мук совести.