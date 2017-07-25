Зампредседателя правительства РФ увидел прогресс в строительстве стадиона «Волгоград-Арена»

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко выразил уверенность, что стадион «Волгоград-Арена» будет достроен в срок. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», прогресс в продвижении стройки он зафиксировал во время сегодняшнего посещения данного объекта. К декабрю здесь будут готовые общестроительные работы. В начале совещания, которое состоялось здесь же, Виталий Мутко выразил удовлетворение тем, что здесь увидел. И заявил, что глава региона и администрация Волгоградской области выполняют обязательства по строительству спортивного объекта. Виталий Мутко обратил внимание на некоторое отставание в сроках возведения стадиона, но в целом, по его оценке, он готов процентов на 70. «Главное сейчас – это газон, его как можно скорее надо передать подрядчику для засеивания», - сказал он. Зампредседателя правительства также поднял тему рационального использования наследия, которое останется в городе после чемпионата мира по футболу в 2018 году. По его словам, компания «Спортинжиниринг» готова разработать концепцию управления стадионом. Также он обратил внимание на необходимость приведения в порядок фасада бассейна, который был выкуплен у облсовпрофа. «Лучшим вариантом было бы введение его в эксплуатацию», - сказал Виталий Мутко.

Напомним, сегодня Виталий Мутко прибыл в Волгоград с инспекционным визитом – проверить, как идет строительство объектов к ЧМ-2018. Он ознакомился с ходом работ по возведению терминала в волгоградском аэропорту, побывал на строительстве интерактивного музея «Россия – Моя история» в пойме реки Царица.



