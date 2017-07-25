В Волгограде изменят схему движения на Самарском разъезде

Комитет дорожного хозяйства администрации Волгограда разработал новую схему организации движения на одном из наиболее сложных пересечений дорог в регионе – Самарском разъезде в Дзержинском районе областного центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города-героя, основные задачи нововведения – увеличить ширину и количество полос, убрать все левые повороты, сократить время простоя транспорта на светофорах, распределить по разным полосам потоки транспорта, двигающегося по магистралям и въезжающего на них. Все это позволит уменьшить потенциальные аварийно-опасные ситуации и повысить пропускную способность дорог, проходящих через двухуровневую развязку.

Проект предусматривает расширение проезжей части за счет уменьшения размеров четырех разделяющих островков на ул. Исторической, обустройство «остановочных карманов» для общественного транспорта на пр. им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, расширение в два раза проезжей части для заезда с ул. Землячки на 3-ю Продольную магистраль. Только эти меры позволят обустроить на различных участках дорог до двух дополнительных полос движения. Для повышения уровня безопасности в границах развязки появятся новые узкие приподнятые направляющие островки, разделяющие встречные потоки, а также тумбы и островки для разделения потоков транспорта, съезжающего с магистралей и въезжающего на них.

Въезд на перекресток с улицы Землячки и выезд с перекрестка на нее будет возможен только с правым поворотом – благодаря этому появляется возможность упразднить светофорное регулирование для транспорта, двигающегося по пр. им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в обоих направлениях и повысить пропускную способность проспекта.

Выезд с 3-й Продольной магистрали на ул. Историческую будет возможен через ул. Лесогорскую и обновленное шоссе Авиаторов – выезд через местный проезд у автоцентра запланирован к закрытию из-за высокой аварийности на данном пересечении проезжих частей.

Также проект предусматривает устройство дополнительных съездов с 3-й Продольной магистрали (в т.ч. на улицу Космонавтов), новые остановочные пункты и регулируемые пешеходные переходы на ул. Землячки.

Напомним, новая схема организации дорожного движения на Самарском разъезде разработана в рамках исполнения поручения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, поставившего муниципалитету задачу усовершенствовать схемы движения на наиболее сложных городских развязках для повышения из безопасности и пропускной способности. Комплексный подход к решению этих задач, применяемый сегодня в регионе, предусматривает обновление магистралей, совершенствование схем движения, разгрузку сложных перекрестков путем изменения режима работы светофоров и введения дополнительных полос для левого поворота, установку новых светофорных объектов с обратным отсчетом времени, организацию дополнительного парковочного пространства, подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Изменение схемы движения на Самарском разъезде планируется реализовывать поэтапно до конца этого года.



